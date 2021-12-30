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Обвал на російському ринку:
страховка РФ від дефолту...

Обвал на російському ринку: страховка РФ від дефолту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 13:20

Обвал на російському ринку: страховка РФ від дефолту...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Forbes.

Дивися повний текст Обвал на російському ринку: страховка РФ від дефолту подорожчала на 30 відсотків.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 13:20

цікаво б побачити трансфер путі.
найкраще в космос.
igorbuda52
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Модератори: Ірина_, Модератор

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