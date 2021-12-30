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Обвал на російському ринку: страховка РФ від дефолту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 січ, 2022 13:20
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R2
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 13:20
цікаво б побачити трансфер путі.
найкраще в космос.
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igorbuda52
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