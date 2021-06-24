|
Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Чет 04 вер, 2025 11:39
До карти Стартова де глянути умови кеш-беку, декларують 1% на все, але то не так
Eldarien
Додано: Чет 04 вер, 2025 16:48
ВIВ написав:
Сегодняшние оплаты в интернете гасить аж в декабре?
Халява скінчилась, тепер проводки роблять як в моно, день в день
Додано: Вів 09 вер, 2025 02:04
Комусь налили ліміт на "Плати пізніше
"? Мені з 2 млрд утяли 0. Хто знає, той, що на 4 платежі - це теж лише у партнерських магазинах чи на все, як у Алки?
1
4
Додано: Чет 11 вер, 2025 12:09
klug написав:
Комусь налили ліміт на "Плати пізніше
"? Мені з 2 млрд утяли 0. Хто знає, той, що на 4 платежі - це теж лише у партнерських магазинах чи на все, як у Алки?
В мене також 0
Додано: Сер 24 вер, 2025 00:27
Ніхто не в курсі, якщо депо повинні виплатити в суботу, виплатять чи чекати понеділка?
