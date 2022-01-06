Продавець зобов'язаний надати покупцеві свободу вибору продукції та форму її оплати. У разі відмови покупець має право написати скаргу та продавця оштрафують.
Дивися повний текст Чи може продавець відмовити в безготівковому розрахунку.
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 17:35
Чи може продавець відмовити в безготівковому розрахунку
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Дивися повний текст Чи може продавець відмовити в безготівковому розрахунку.
Додано: П'ят 14 січ, 2022 17:36
"извините, у нас сегодня что-то терминал не работает". Все просто. Так мне любили говорить стоматологи, когда заканчивался лимит на ФОПе
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