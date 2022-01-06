RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи може продавець відмовити
в безготівковому розрахунку

Чи може продавець відмовити в безготівковому розрахунку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 17:35

Чи може продавець відмовити в безготівковому розрахунку

Пропонуємо до обговорення:
Продавець зобов'язаний надати покупцеві свободу вибору продукції та форму її оплати. У разі відмови покупець має право написати скаргу та продавця оштрафують.

Дивися повний текст Чи може продавець відмовити в безготівковому розрахунку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97060
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 17:36

"извините, у нас сегодня что-то терминал не работает". Все просто. Так мне любили говорить стоматологи, когда заканчивался лимит на ФОПе
Серхио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 83
З нами з: 31.01.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна може отримати останній транш МВФ у червні 2022 року
R2 » Пон 10 січ, 2022 12:41
3 220
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 10:44
manowar
Обов'язкові касові апарати для ФОП: хто може не... 1, 2
R2 » П'ят 07 січ, 2022 14:03
10 1048
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 04:25
Цитрин
«АрселорМіттал» може не виплатити зарплати через арешт...
R2 » Чет 06 січ, 2022 17:54
1 163
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 січ, 2022 17:54
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.