Грошову компенсацію за Пакунок малюка можна отримати на порталі Дія.
Дивися повний текст Як отримати гроші замість Пакунка малюка онлайн.
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Додано: Нед 16 січ, 2022 14:31
Як отримати гроші замість Пакунка малюка онлайн
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Дивися повний текст Як отримати гроші замість Пакунка малюка онлайн.
Додано: Нед 16 січ, 2022 19:16
монополія Приватбанку.....а чому в Європейскій Україні не має вибору серед банків? де антимонопольний комітет? СПИТЬ!?
Додано: Пон 17 січ, 2022 04:22
Портал Дия настолько необъятный, что не найти там этот пункт? Правда, на этом портале сказано идти ножками и подавать бумаги, а онлайн "только при наличии технической возможности". А когда я таки ткнул в ссылку "подать заявление" у меня попросили КЭП, сказали, что администратор меня скоро куда-то добавит (зареган я на этом портале уже был и довольно давно, если чё) и на этом всё закончилось. Поэтому "отримати гроші" - это очень громко сказано. Но ссылка для подачи заявления на портале действительно есть.
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