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За 5 років кількість пенсіонерів
в Україні зменшилась на...

За 5 років кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 11:04

За 5 років кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на...

Пропонуємо до обговорення:
Активний спад почався ще до епідемії коронавірусу.

Дивися повний текст За 5 років кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на мільйон.
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 11:04

куда они делись? уехали на заработки?:))
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 11:11

на заработки к апостолам Петру и Павлу.
sundaytvgood
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:25

У каждого президента как у хирурга-своё кладбище...
А , интересно, есть такая статистика за время правления "ростовского беглеца"?
Хотелось бы сравнить..
leoiskander
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:27

  noxfox70 написав:куда они делись? уехали на заработки?:))

Це результат підвищення пенсійного віку(до 60 років).
В 2021 реформа закінчилась. Тому в подальшому кількість пенсіонерів буде зростати. Хоч і повільно.
andrijk777
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