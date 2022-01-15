Активний спад почався ще до епідемії коронавірусу.
Дивися повний текст За 5 років кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на мільйон.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 11:04
За 5 років кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 5 років кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на мільйон.
Додано: Пон 17 січ, 2022 15:25
У каждого президента как у хирурга-своё кладбище...
А , интересно, есть такая статистика за время правления "ростовского беглеца"?
Хотелось бы сравнить..
Додано: Пон 17 січ, 2022 15:27
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