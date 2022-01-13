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Як застрахувати картку від
шахраїв, та скільки це коштує

Як застрахувати картку від шахраїв, та скільки це коштує
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 19:57

Як застрахувати картку від шахраїв, та скільки це коштує

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua розбирався, як застрахувати картку від шахраїв.

Дивися повний текст Як застрахувати картку від шахраїв, та скільки це коштує.
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 19:57

Здравствуйте,

ваша карта защищена от мошенничества,
для включения бесплатной страховки сообщите пожалуйста номер карты,
срок действия страховки (четыре цифры через косую черту) и код франшизы - три цифры на оборотной стороне
cohan
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