Finance.ua розбирався, як застрахувати картку від шахраїв.
Дивися повний текст Як застрахувати картку від шахраїв, та скільки це коштує.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 19:57
Як застрахувати картку від шахраїв, та скільки це коштує
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Дивися повний текст Як застрахувати картку від шахраїв, та скільки це коштує.
Додано: Пон 17 січ, 2022 19:57
Здравствуйте,
ваша карта защищена от мошенничества,
для включения бесплатной страховки сообщите пожалуйста номер карты,
срок действия страховки (четыре цифры через косую черту) и код франшизы - три цифры на оборотной стороне
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