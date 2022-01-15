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«Україна близька до дефолту»:
євробонди почали різко...

«Україна близька до дефолту»: євробонди почали різко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:14

Загон хомяков должен подкрепляться информационно
Серхио
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:13

Послушаем начальника транспортного цеха ))

Хахахах )) Нашли кого цитировать "начальника транспортного цеха" :D
https://kompromat1.pro/articles/152396- ... chinennymi
Мда
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:47

Черняка цитувати це вже дно
espanol
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:38

Re: «Україна близька до дефолту»: євробонди почали різко...

anton_gms написав:Пора скупать ВВП-варранты
ВВП скоро сам прийдет)))
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:40

  espanol написав:Черняка цитувати це вже дно

Да при чем тут кто ? если мысль умная может ее черняку кто вложил в голову , не важно кто сказал . Если черняк начнет Библию повторять то что билия - г..о ?
yama
 
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  #<12
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