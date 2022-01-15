«Україна близька до дефолту»: євробонди почали різко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 січ, 2022 14:14
Загон хомяков должен подкрепляться информационно
Серхио
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Додано: Вів 18 січ, 2022 15:13
Хахахах )) Нашли кого цитировать "начальника транспортного цеха"
https://kompromat1.pro/articles/152396- ... chinennymi
Мда
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Додано: Вів 18 січ, 2022 15:47
Черняка цитувати це вже дно
espanol
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:38
anton_gms написав:Пора скупать ВВП-варранты
ВВП скоро сам прийдет)))
GALeon
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:40
espanol написав:
Черняка цитувати це вже дно
Да при чем тут кто ? если мысль умная может ее черняку кто вложил в голову , не важно кто сказал . Если черняк начнет Библию повторять то что билия - г..о ?
yama
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