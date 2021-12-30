Про це повідомляє Офіс президента.
Дивися повний текст Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 11:54
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок.
Додано: Вів 18 січ, 2022 11:54
Исходя из того, что женщины и мужчины в правах равны в Украине - Зекомандос решил дооформить женщин в боеспособные единицы, на всякий случай.
Додано: Вів 18 січ, 2022 12:49
ще воєнкомати приведіть до ладу (в ДІЮ їх), а то в них справи на полу валяються.
Довідки не підшиваються і по одному питанню декілка раз визивають
Додано: Вів 18 січ, 2022 13:37
Первые военкоматы появились благодаря декрету Совета Народных Комиссаров, принятому 8 апреля 1918 года.
Прошло >100 лет, а методы, технологии и отношение к людям все те же - хомо советикус.
Додано: Вів 18 січ, 2022 14:11
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