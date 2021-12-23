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Військовий облік жінок: чи
штрафуватимуть тих, хто...

Військовий облік жінок: чи штрафуватимуть тих, хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 13:14

Військовий облік жінок: чи штрафуватимуть тих, хто...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила заступник глави Міноборони Ганна Маляр у понеділок, 17 січня.

Дивися повний текст Військовий облік жінок: чи штрафуватимуть тих, хто «запізнився».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 13:14

Может проще перечислить кому из милых дам не нужно на учёт?
leoiskander
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Модератори: Ірина_, Модератор

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