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Бізнес-омбудсмен припускає
зростання скарг від ФОП через...

Бізнес-омбудсмен припускає зростання скарг від ФОП через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:51

Бізнес-омбудсмен припускає зростання скарг від ФОП через...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес-омбудсмен Роман Ващук припускає зростання скарг від фізосіб-підприємців (ФОП) у результаті впровадження з 1 січня вимоги використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) та підтримує ідею перехідного періоду для налагодження механізмів роботи.

Дивися повний текст Бізнес-омбудсмен припускає зростання скарг від ФОП через упровадження фіскалізації з 1 січня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:51

там Ванга не работает ?
lsd08111982
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:22

продажи нелегально или полулегально ввезенного в Украину товара.

Очнитесь, урки в законе. Почти весь товар прошел через ваши лапы нелегальным или полулегальным образом.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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