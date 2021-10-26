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Бізнес-омбудсмен припускає зростання скарг від ФОП через...
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Додано: Вів 18 січ, 2022 16:51
Пропонуємо до обговорення:
Бізнес-омбудсмен Роман Ващук припускає зростання скарг від фізосіб-підприємців (ФОП) у результаті впровадження з 1 січня вимоги використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) та підтримує ідею перехідного періоду для налагодження механізмів роботи.
Дивися повний текст Бізнес-омбудсмен припускає зростання скарг від ФОП через упровадження фіскалізації з 1 січня
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R2
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Додано: Вів 18 січ, 2022 16:51
там Ванга не работает ?
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lsd08111982
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:22
продажи нелегально или полулегально ввезенного в Украину товара.
Очнитесь, урки в законе. Почти весь товар прошел через ваши лапы нелегальным или полулегальным образом.
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p_a_l
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