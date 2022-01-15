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Міжбанк: чи буде обвал гривні

Міжбанк: чи буде обвал гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:12

Міжбанк: чи буде обвал гривні

Пропонуємо до обговорення:
Ажіотаж на валютному ринку посилюється.

Дивися повний текст Міжбанк: чи буде обвал гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:12

хиба то обвал
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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