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ФОПи зареєстрували понад 250 тисяч РРО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 січ, 2022 09:53
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 18 січня фізичні особи-підприємці зареєстрували понад 250 тисяч РРО.
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Додано: Сер 19 січ, 2022 09:54
Фопов 1,9 мил. Это сколько процентов зарегистрировало рро, 11-12%?
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