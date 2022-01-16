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ФОПи зареєстрували
понад 250 тисяч РРО

ФОПи зареєстрували понад 250 тисяч РРО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 09:53

ФОПи зареєстрували понад 250 тисяч РРО

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 18 січня фізичні особи-підприємці зареєстрували понад 250 тисяч РРО.

Дивися повний текст ФОПи зареєстрували понад 250 тисяч РРО.
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 09:54

Фопов 1,9 мил. Это сколько процентов зарегистрировало рро, 11-12%?
nbuga895
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Модератори: Ірина_, Модератор

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