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Понад $2 мільярди: до UkraineInvest надійшли заявки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 січ, 2022 11:58
Пропонуємо до обговорення:
В офіс UkraineInvest, що забезпечує супровід великих інвесторів, вже надійшли заявки на потенційні проекти на загальну суму понад 2 млрд доларів.
Дивися повний текст Понад $2 мільярди: до UkraineInvest надійшли заявки на потенційні проекти — Шмигаль
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Додано: Сер 19 січ, 2022 11:59
смешная новость...
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Ірина_
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