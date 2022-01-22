|
|
«Умный» пистолет LS9 с биометрической идентификацией...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 січ, 2022 16:46
Пропонуємо до обговорення:
Использование биометрии в оружие было показано еще в старой фантастике. Помните, судья Дредд был вооружен пистолетом «Законодатель», запрограммированным на распознавание отпечатка ладони хозяина?
Дивися повний текст «Умный» пистолет LS9 с биометрической идентификацией владельца (видео)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97182
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 19 січ, 2022 16:46
Для охоты подошел бы, если бы калибр был нормальный. Для обороны скорее, бесполезен.
Лучше уж тогда владельцу импантировать чип, который будет дистанционно коммуницировать с системой идентификации в пистолете по нескольким независимым каналам передачи информации. Тогда может быть....
-
vadym_bykovets
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 23.09.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 січ, 2022 08:06
Иногда усердие превозмогает рассудок. Варто забруднити руку в потасовці - і перш ніж стріляти, доведеться згадувати пінкод і гарячково набирати його на пістолеті. І дай бог, щоб це було не в якомусь темному місці.
-
tapack0wal
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 14.01.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор