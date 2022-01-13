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Топ-10 компаній страхування життя: кількість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 січ, 2022 01:44
Пропонуємо до обговорення:
YouControl дослідив, яка динаміка ринку страхування життя в Україні та які страхові компанії увійшли до ТОП-10.
Дивися повний текст Топ-10 компаній страхування життя: кількість скорочується, прибутки зростають
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