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2 гектари землі: де
виділяють землю безоплатно

2 гектари землі: де виділяють землю безоплатно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 08:47

2 гектари землі: де виділяють землю безоплатно

Пропонуємо до обговорення:
Багато хто з українців знає, що кожен громадянин може отримати від держави 2 гектари землі.

Дивися повний текст 2 гектари землі: де виділяють землю безоплатно.
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