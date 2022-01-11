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Як змінилися розміри пенсії
українців станом на січень...

Як змінилися розміри пенсії українців станом на січень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 18:46

Як змінилися розміри пенсії українців станом на січень...

Пропонуємо до обговорення:
*Середній розмір пенсії за рік* зріс, пенсіонерів стало менше.

Дивися повний текст Як змінилися розміри пенсії українців станом на січень 2022 (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 18:46

А остальные 30% пенсионеров какую пенсию получают? Математика не сходится
nk_kharkiv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 19:03

  nk_kharkiv_ua написав:А остальные 30% пенсионеров какую пенсию получают? Математика не сходится

У меня в сумме 100% получилось. А должно быть 130? Я думал, что 146 нынче положено.
moveton
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