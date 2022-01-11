*Середній розмір пенсії за рік* зріс, пенсіонерів стало менше.
Дивися повний текст Як змінилися розміри пенсії українців станом на січень 2022 (інфографіка).
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Додано: Чет 20 січ, 2022 18:46
Як змінилися розміри пенсії українців станом на січень...
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Дивися повний текст Як змінилися розміри пенсії українців станом на січень 2022 (інфографіка).
Додано: Чет 20 січ, 2022 18:46
А остальные 30% пенсионеров какую пенсию получают? Математика не сходится
Додано: Чет 20 січ, 2022 19:03
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