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Компанія SsangYong представила
новий рамний пікап (фото)

Компанія SsangYong представила новий рамний пікап (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 16:57

Компанія SsangYong представила новий рамний пікап (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Корейська компанія SsangYong вивела на домашній ринок оновлений пікап Rexton Sports. Машина отримала модернізований 2,0-літровий турбодизельний мотор та розширений список опцій.

Дивися повний текст Компанія SsangYong представила новий рамний пікап (фото).
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