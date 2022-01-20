|
|
Компанія SsangYong представила новий рамний пікап (фото)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 січ, 2022 16:57
Пропонуємо до обговорення:
Корейська компанія SsangYong вивела на домашній ринок оновлений пікап Rexton Sports. Машина отримала модернізований 2,0-літровий турбодизельний мотор та розширений список опцій.
Дивися повний текст Компанія SsangYong представила новий рамний пікап (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97176
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter
і 26 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор