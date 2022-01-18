Трудову міграцію в Україні традиційно вважають економічною проблемою суспільства.
Дивися повний текст Трудова міграція: чи побільшає українських заробітчан у 2022 році.
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Додано: Суб 22 січ, 2022 16:41
Трудова міграція: чи побільшає українських заробітчан у...
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Дивися повний текст Трудова міграція: чи побільшає українських заробітчан у 2022 році.
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