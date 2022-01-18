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Трудова міграція: чи побільшає
українських заробітчан у...

Трудова міграція: чи побільшає українських заробітчан у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 16:41

Трудова міграція: чи побільшає українських заробітчан у...

Пропонуємо до обговорення:
Трудову міграцію в Україні традиційно вважають економічною проблемою суспільства.

Дивися повний текст Трудова міграція: чи побільшає українських заробітчан у 2022 році.
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