Добровільне повернення українських біженців за умови безпеки в країні може стати одним із способів подолання дефіциту робочої сили.
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Повернення українських біженців — основа повоєнного відновлення України
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Додано: Нед 16 лют, 2025 16:14
Повернення українських біженців — основа повоєнного...
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Повернення українських біженців — основа повоєнного відновлення України
Додано: Нед 16 лют, 2025 18:03
Додано: Нед 16 лют, 2025 18:32
Во первых европе это не выгодно.Они получили миллионы молодых сильных людей и детей для своей экономике.
Если уже министр этого смешного министерства по возвращению заявляет что вернётся 30% то этот бой мы проиграли.И это демографическая катастрофа.
Вернутся сюда могут те кто из себя тут что-то представляет и имеет активы-куда возврвщаться ВПО или бывшей кассирше АТБ которая пахала с утра до вечера за 300 долларов.
Люди проголосуют ногами(((
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