RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Повернення українських
біженців — основа повоєнного...

Повернення українських біженців — основа повоєнного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:14

Повернення українських біженців — основа повоєнного...

Пропонуємо до обговорення:
Добровільне повернення українських біженців за умови безпеки в країні може стати одним із способів подолання дефіциту робочої сили.

Дивися повний текст
Повернення українських біженців — основа повоєнного відновлення України
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100278
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:43

R2

Тільки примусова репатріація може бути дієвою
fox767676
 
Повідомлень: 2937
З нами з: 13.06.20
Подякував: 369 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:03

  fox767676 написав:R2

Тільки примусова репатріація може бути дієвою

Не хочете самі стати примусовим репатріантом? Як кажуть - показати приклад?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9758
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 1830 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 18:32

Во первых европе это не выгодно.Они получили миллионы молодых сильных людей и детей для своей экономике.
Если уже министр этого смешного министерства по возвращению заявляет что вернётся 30% то этот бой мы проиграли.И это демографическая катастрофа.
Вернутся сюда могут те кто из себя тут что-то представляет и имеет активы-куда возврвщаться ВПО или бывшей кассирше АТБ которая пахала с утра до вечера за 300 долларов.
Люди проголосуют ногами(((
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1515
З нами з: 20.01.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
 
1
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд України хоче повернути біженців з Німеччини через...
R2 » Пон 20 січ, 2025 21:45
2 506
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2025 21:53
konstantin kirovograd
Як війна вплинула на українських айтівців
R2 » Пон 23 вер, 2024 14:29
3 863
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2024 14:35
fox767676
Шмигаль розповів, скільки біженців хочуть повернутися на...
R2 » Нед 15 вер, 2024 17:28
2 646
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 вер, 2024 17:37
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7489)
16.02.2025 17:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.