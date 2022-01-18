Трудову міграцію в Україні традиційно вважають економічною проблемою суспільства.
Дивися повний текст Трудова міграція: чи побільшає українських заробітчан у 2022 році.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 січ, 2022 16:41
Трудова міграція: чи побільшає українських заробітчан у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трудова міграція: чи побільшає українських заробітчан у 2022 році.
Додано: Нед 23 січ, 2022 09:37
Открываю сайты по работе в пильше, предлагают в районе 30к гривной с графиком 12/6. А тут в уши ссут про среднюю в 78100 грн. Кому верить?
Додано: Нед 23 січ, 2022 18:26
Секрет прост. 4 вакансии упаковщика с з/п 1000 евро + 4 вакансии в ИТ с з/п 3500 евро = "згідно з даними кадрового порталу grc.ua, середня пропонована зарплата у Польщі – 78 100 грн."
А согласно официальной статистике, средняя в ноябре 2021 была чуть больше 6000 зл.
Додано: Нед 23 січ, 2022 21:20
Поинтересуйтесь методологией вычисления средней ЗП в Польше. Узнаете много нового.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|