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Робота в Чехії: список найбільш
затребуваних професій...

Робота в Чехії: список найбільш затребуваних професій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 17:52

Робота в Чехії: список найбільш затребуваних професій...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався, на які вакансії та зарплату можна розраховувати.

Дивися повний текст Робота в Чехії: список найбільш затребуваних професій для заробітчан.
R2
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стоило ещё написать что средняя ЗП в Чехии 38000 крон...
Тракторист
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Куплю диплом упаковщика. Дорого.
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