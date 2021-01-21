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«Відповідає шаблону бульбашки»:
в Invesco допустили...

«Відповідає шаблону бульбашки»: в Invesco допустили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 10:06

«Відповідає шаблону бульбашки»: в Invesco допустили...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна Bitcoin може впасти до $30 тис., оскільки бульбашка в активі здувається.

Дивися повний текст «Відповідає шаблону бульбашки»: в Invesco допустили падіння Bitcoin.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 10:06

Не вижу самого главного: "Мы уже заключили шорт на все свои деньги, чтобы заработать на сдувании пузыря". Хотя, откуда у них деньги после пролёта в прошлом году?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 10:08

Цифровой тюльпан, уничтожающий экологию, дает алчным людишкам подзаработать на лохах. Опасно играть в русскую рулетку.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:11

"По этой модели цена упадет до $34-37 тыс. к концу октября."

Она уже там. И прошлым летом там была. Супер прогноз, как всегда, ни о чём.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:51

Биткоин придуман спецслужбами США, с целью ликвидации ни чем не обеспеченных излишков доллара, осевших по всему миру. Пирамида может рухнуть в любой момент, о котором знают только её организаторы. Люди, купившие (намайнившие) виртуальную криптовалюту на более раннем этапе, перепродают её новым участникам рынка по более высокой цене и в твёрдой валюте. Зачастую, с целью поднятия ажиотажа и курса, биткоины фиктивно продаются и покупаются у самих себя организаторами пирамиды на специализированных биржах.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 23:56

Какими ещё спецслужбами? Рептилоидами. Однозначно рептилоидами.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 00:22

Re: «Відповідає шаблону бульбашки»: в Invesco допустили...

phantom_systems написав:Какими ещё спецслужбами? Рептилоидами. Однозначно рептилоидами.
Анунаками!
Faceless
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