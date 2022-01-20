RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які професії відмирають в
Україні — думка експертів

Які професії відмирають в Україні — думка експертів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:01

касири, кур’єри, охоронці, водії, секретарі, фасувальники, банківські працівники пойдут бить морды глобалистам.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3987
З нами з: 15.02.11
Подякував: 45 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:03

  evaw_tarsh написав:
  Investor_K написав:Как можно оюойтись без курьеров?

Автоматизированными дронами.

Которых будут сбивать палками. ))
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3987
З нами з: 15.02.11
Подякував: 45 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:08

  phantom_systems написав:
  alt402 написав:Список професій точно не про Україну

Украину это ждёт чуть позже, чем развитые страны, но прогресс не остановить


Чуть позже для нас уже не будет. Доразворовывают остатки, а население в рабство развитым странам, чтобы денег хватало только на где то переспать и на еду - как сегодня у нас. Все вывезли в "демократические" страны
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3987
З нами з: 15.02.11
Подякував: 45 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 09:10

  p_a_l написав:Которых будут сбивать палками. ))


Вооруженных дронов палкой опасно сбивать. В случае опасности им на подмогу прилетит рой из сотен тысяч других дронов. :wink:








Почему удалили моё сообщение с описанием будущего?

Как-бы там ни было первыми отомрут профессии ботов на ботофермах. Часть ботов уже успешно симулируется программным обеспечением. Это очень выгодно - не нужно платить зарплату, а производительность до сотен тысяч сообщений в день. :)

Также легко поддаются автоматизации функции чиновников. Но тут есть сложность - коррупция может помешать быстрому внедрению.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 26.06.21
Подякував: 187 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, vt313 і 40 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінімальні норми житлоплощі в Україні: скільки метрів...
R2 » Чет 20 січ, 2022 21:47
9 855
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 січ, 2022 01:13
moveton
В Україні зростає споживання електрики, газу - падає 1, 2
R2 » Чет 20 січ, 2022 10:28
17 1530
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 січ, 2022 23:50
yama
В Україні хочуть заборонити оформляти співробітників... 1, 2, 3
R2 » Сер 19 січ, 2022 12:25
25 2475
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 січ, 2022 10:42
o_volvachev

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.