Які професії відмирають в Україні — думка експертів

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 09:01
касири, кур’єри, охоронці, водії, секретарі, фасувальники, банківські працівники пойдут бить морды глобалистам.
Додано: Пон 24 січ, 2022 09:03
Додано: Пон 24 січ, 2022 09:08
Чуть позже для нас уже не будет. Доразворовывают остатки, а население в рабство развитым странам, чтобы денег хватало только на где то переспать и на еду - как сегодня у нас. Все вывезли в "демократические" страны
Додано: Пон 24 січ, 2022 09:10
Вооруженных дронов палкой опасно сбивать. В случае опасности им на подмогу прилетит рой из сотен тысяч других дронов.
Почему удалили моё сообщение с описанием будущего?
Как-бы там ни было первыми отомрут профессии ботов на ботофермах. Часть ботов уже успешно симулируется программным обеспечением. Это очень выгодно - не нужно платить зарплату, а производительность до сотен тысяч сообщений в день.
Также легко поддаются автоматизации функции чиновников. Но тут есть сложность - коррупция может помешать быстрому внедрению.
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