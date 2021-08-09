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Студент з Індонезії продав 500 своїх селфі як NFT і став...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 січ, 2022 14:38
Пропонуємо до обговорення:
Студент з Індонезії зробив 933 фотографії себе і перетворив їх на NFT.
Дивися повний текст Студент з Індонезії продав 500 своїх селфі як NFT і став мільйонером
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R2
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Додано: Нед 23 січ, 2022 14:38
Поясніть хто в курсі, хто це купує, і навіщо комусь фотки незнайомої йому людини?
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NetSerpent
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Додано: Нед 23 січ, 2022 15:02
NetSerpent написав:
Поясніть хто в курсі, хто це купує, і навіщо комусь фотки незнайомої йому людини?
отмывы и разгонялы
азиатов юзают потому что они непуганые, по части наипать - да, но по части грамотноси в финансах - поле непаханое
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cohan
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Додано: Нед 23 січ, 2022 15:03
Скажите, это не пузырь?
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Jorj
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Додано: Нед 23 січ, 2022 15:04
Jorj написав:
Скажите, это не пузырь?
А кто его знает, что это ))) иногда проводят параллели с искусством )
Прикинь какая то картинка или фотка в энтой энфити когда то будет цениться как Ван Гог )
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alex_dvornichenko
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