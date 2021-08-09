Студент з Індонезії продав 500 своїх селфі як NFT і став...

Люди болеют не только омикроном, но и лохотроном.
А еще дико верят в силу лохотрона, прям религия какая-то.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 січ, 2022 20:04
Люди болеют не только омикроном, но и лохотроном.
А еще дико верят в силу лохотрона, прям религия какая-то.
Додано: Нед 23 січ, 2022 20:21
Дело в том, что у некоторых людей есть излишки денег и нехватка ума, куда эти деньги пристроить. Вот для таких индивидуумов и придумывают разные "интересные" идеи, куда им пристроить жмущие карман деньги.
Вон новость есть - выкупили всю партию 500 шт. бугатти широн от 3 млн баксов за машинку. Людям скучно.
Додано: Нед 23 січ, 2022 22:07
А самый лучший NFT всё ещё не куплен :)
Додано: Нед 23 січ, 2022 23:38
Студент, я думаю, в курсе. В доллары переводил уже журналист по курсу на момент написания статьи. А на какой ещё день он должнен был это делать? Если бы он мог предсказать курс на момент публикации перепоста, он бы не журналистом работал.
|