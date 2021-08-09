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Студент з Індонезії продав 500
своїх селфі як NFT і став...

Студент з Індонезії продав 500 своїх селфі як NFT і став...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:04

Люди болеют не только омикроном, но и лохотроном.
А еще дико верят в силу лохотрона, прям религия какая-то.
o_volvachev
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:21

Дело в том, что у некоторых людей есть излишки денег и нехватка ума, куда эти деньги пристроить. Вот для таких индивидуумов и придумывают разные "интересные" идеи, куда им пристроить жмущие карман деньги.
Вон новость есть - выкупили всю партию 500 шт. бугатти широн от 3 млн баксов за машинку. Людям скучно.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:22

А так смешно, купили чью-то морду за 1 млн. долларов.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:07

А самый лучший NFT всё ещё не куплен :)
https://opensea.io/assets/matic/0x29533 ... 0100673537
finuser336
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 23:38

  BIGor написав:Эх, журналисты, студент выручил 366 ETH, без понятия что это за шиткоины, но не 1 миллион долларов.
Курс тут https://currencio.co/eth/usd/366/ пишет что это 887 281 доллар на 18:07 15 cек.

Студент, я думаю, в курсе. В доллары переводил уже журналист по курсу на момент написания статьи. А на какой ещё день он должнен был это делать? Если бы он мог предсказать курс на момент публикации перепоста, он бы не журналистом работал.
moveton
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  #<12
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Модератори: Ірина_, Модератор

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