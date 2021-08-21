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Як стягнути аліменти з батьків,
які живуть за кордоном

Як стягнути аліменти з батьків, які живуть за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:49

Як стягнути аліменти з батьків, які живуть за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
Про це Finance.ua дізнався в Мін’юсту подробиці.

Дивися повний текст Як стягнути аліменти з батьків, які живуть за кордоном.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 15:49

Процедура проще некуда...
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