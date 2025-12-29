|
|
|
Finance.ua: Найдешевші туристичні сезони для мандрів Європою
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 09 гру, 2025 12:41
Пропонуємо до обговорення:
Та як додатково заощадити під час подорожі
Бажаєте побачити Європу, але не витратити торбу грошей? Вчасний вибір та потрібний сезон може заощадити сотні євро. Finance.ua зібрав поради, коли найдешевше подорожувати Європою та як змінюються ціни залежно від сезону.
Дивися повний текст Найдешевші туристичні сезони для мандрів Європою
-
D2
-
-
- Повідомлень: 460
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 09 гру, 2025 12:42
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Поділіться, будь ласка, власним досвідом подорожей Європою. Порадами та лайфхаками для туристів.
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6388
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 лют, 2026 20:25
я теж можу коментувати?
-
larisavovk
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 28.02.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 бер, 2026 13:28
larisavovk написав:
я теж можу коментувати?
Шановна larisavovk
!
Чого б ні. Для цього спільнота й існує, щоб коментувати, ставити запитання та ділитися своїми думками.
З повагою,
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5411
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1201 раз.
- Подякували: 2089 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|