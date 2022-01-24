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Складність майнінгу біткойна
встановила новий рекорд

Складність майнінгу біткойна встановила новий рекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:32

Складність майнінгу біткойна встановила новий рекорд

Пропонуємо до обговорення:
Попередній рекорд показник встановив 13 травня 2021 року на позначці 25,05 Т.

Дивися повний текст Складність майнінгу біткойна встановила новий рекорд.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:33

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