В Україні нарешті запрацюють індустріальні парки.
Дивися повний текст Індустріальні парки можуть принести Україні понад $2,5 мільярда інвестицій — Шмигаль.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 23:01
Індустріальні парки можуть принести Україні понад $2,5...
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Дивися повний текст Індустріальні парки можуть принести Україні понад $2,5 мільярда інвестицій — Шмигаль.
Додано: Пон 24 січ, 2022 23:02
Поки Зезидент при владі індустріальні парки можливі тільки у відосиках.
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