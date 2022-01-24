RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Індустріальні парки можуть
принести Україні понад $2,5...

Індустріальні парки можуть принести Україні понад $2,5...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 23:01

Індустріальні парки можуть принести Україні понад $2,5...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні нарешті запрацюють індустріальні парки.

Дивися повний текст Індустріальні парки можуть принести Україні понад $2,5 мільярда інвестицій — Шмигаль.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97204
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 23:02

Поки Зезидент при владі індустріальні парки можливі тільки у відосиках.
sergiykopyl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 08.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Пенсійному фонді назвали причини, через які можуть...
R2 » Пон 24 січ, 2022 11:55
6 328
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 січ, 2022 19:08
hxbbgaf
ЄС виділить 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
R2 » Пон 24 січ, 2022 16:28
0 37
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 січ, 2022 16:28
R2
Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані 1 ... 13, 14, 15
R2 » Сер 04 сер, 2021 08:51
148 14921
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 січ, 2022 10:14
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2560)
25.01.2022 00:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.