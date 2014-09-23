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Евробонды Украины
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:10
greenozon написав:
IBKR
а где будут хранится в таком случае бумаги?
И какова процедура выплаты купона/погашения?
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la9
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Додано: Сер 16 лют, 2022 22:14
la9
на вашому рахунку в IBKR
не бачу ніякої різниці між облігаціями України (ОЗДП) і 200+ інших країн світу...
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greenozon
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Додано: Сер 16 лют, 2022 22:22
greenozon написав:
тому самий правильний і найбільш дохідний варіант:
IBKR + потрібна к-сть валюти
Не мій рівень. Доведеться обмежитися вашими враженнями.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 22:24
greenozon написав:
не бачу ніякої різниці між облігаціями України (ОЗДП) і 200+ інших країн світу...
и я не вижу разницы. Но от этого "невидения разницы" я не стаю больше понимать механику процесса. Как мне получить купон/погашение на свой счет в укрбанке?
Вообще, есть практический кейс у кого-то? Какие накладные расходы, и т.п.? Распишите, плиз.
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la9
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Додано: Чет 17 лют, 2022 18:54
la9 написав: greenozon написав:
не бачу ніякої різниці між облігаціями України (ОЗДП) і 200+ інших країн світу...
и я не вижу разницы. Но от этого "невидения разницы" я не стаю больше понимать механику процесса. Как мне получить купон/погашение на свой счет в укрбанке?
Вообще, есть практический кейс у кого-то? Какие накладные расходы, и т.п.? Распишите, плиз.
Мой, теперь уже практический кейс, описан здесь.Рынок ОВГЗ
Брал у ФФ бумаги 28 года. Заявленная доходность 9,5%, фактическая вышла 8,4% с учетом курсовой разницы при покупке/продаже.
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spiridonwot
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:42
я тоже взял(но не у фф) но только короткие - 22 и 23 года
12.5 и 11.5%
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Олежан
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:00
Олежан
а який ваш брокер
к-сть була лот чи пару штук
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greenozon
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:02
Покупка бондов через укр брокера только в национальной валюте?
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zentol
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:04
Олежан написав:
я тоже взял(но не у фф) но только короткие - 22 и 23 года
12.5 и 11.5%
Расскажите где, как и через кого брали. Интересно же)
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spiridonwot
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