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Евробонды Украины

Евробонды Украины
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:10

Re: Евробонды Украины

  greenozon написав:IBKR
а где будут хранится в таком случае бумаги?
И какова процедура выплаты купона/погашения?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:14

la9
на вашому рахунку в IBKR
не бачу ніякої різниці між облігаціями України (ОЗДП) і 200+ інших країн світу...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:22

  greenozon написав:тому самий правильний і найбільш дохідний варіант:
IBKR + потрібна к-сть валюти

Не мій рівень. Доведеться обмежитися вашими враженнями.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:24

Re: Евробонды Украины

  greenozon написав:не бачу ніякої різниці між облігаціями України (ОЗДП) і 200+ інших країн світу...
и я не вижу разницы. Но от этого "невидения разницы" я не стаю больше понимать механику процесса. Как мне получить купон/погашение на свой счет в укрбанке?

Вообще, есть практический кейс у кого-то? Какие накладные расходы, и т.п.? Распишите, плиз.
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:54

  la9 написав:
  greenozon написав:не бачу ніякої різниці між облігаціями України (ОЗДП) і 200+ інших країн світу...
и я не вижу разницы. Но от этого "невидения разницы" я не стаю больше понимать механику процесса. Как мне получить купон/погашение на свой счет в укрбанке?

Вообще, есть практический кейс у кого-то? Какие накладные расходы, и т.п.? Распишите, плиз.

Мой, теперь уже практический кейс, описан здесь.
Рынок ОВГЗ
Брал у ФФ бумаги 28 года. Заявленная доходность 9,5%, фактическая вышла 8,4% с учетом курсовой разницы при покупке/продаже.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:42

Re: Евробонды Украины

я тоже взял(но не у фф) но только короткие - 22 и 23 года
12.5 и 11.5%
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:00

Олежан
а який ваш брокер
к-сть була лот чи пару штук
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:02

Re: Евробонды Украины

Покупка бондов через укр брокера только в национальной валюте?
zentol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:04

  Олежан написав:я тоже взял(но не у фф) но только короткие - 22 и 23 года
12.5 и 11.5%

Расскажите где, как и через кого брали. Интересно же)
spiridonwot
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  #<1234
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