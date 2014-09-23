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Евробонды Украины

Евробонды Украины
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:02

Ближче до кінця говорять про євробонди
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:40

Re: Евробонды Украины

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан удалил свой пост, где требовал у кредиторов списать Украине 57 миллиардов долларов долгов.

"Масштаб разрушений в Украине, причиненных агрессией России колоссальный! Учитывая это, от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!", - написал он в Facebook сегодня, 1 марта.

Теперь этот пост в Сети недоступен.

https://www.unian.net/economics/finance ... 23686.html
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:59

Re: Евробонды Украины

купон по евробонда все еще не пришел.
дефолт?
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Олежан
 
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