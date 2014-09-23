Ближче до кінця говорять про євробонди
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Додано: Вів 01 бер, 2022 14:40
Re: Евробонды Украины
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан удалил свой пост, где требовал у кредиторов списать Украине 57 миллиардов долларов долгов.
"Масштаб разрушений в Украине, причиненных агрессией России колоссальный! Учитывая это, от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!", - написал он в Facebook сегодня, 1 марта.
Теперь этот пост в Сети недоступен.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 02 бер, 2022 15:59
Re: Евробонды Украины
купон по евробонда все еще не пришел.
дефолт?
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