Євробонди України

Ближче до кінця говорять про євробонди
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Додано: Вів 01 бер, 2022 14:40
Re: Евробонды Украины
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан удалил свой пост, где требовал у кредиторов списать Украине 57 миллиардов долларов долгов.
"Масштаб разрушений в Украине, причиненных агрессией России колоссальный! Учитывая это, от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!", - написал он в Facebook сегодня, 1 марта.
Теперь этот пост в Сети недоступен.
Додано: Сер 02 бер, 2022 15:59
Re: Евробонды Украины
купон по евробонда все еще не пришел.
дефолт?
Додано: П'ят 04 бер, 2022 09:58
Re: Евробонды Украины
пока есть шанс что полный дефолт не наступит, посмотрим, главное - чтоб война закончилась а Украина осталась.
І головне. Правда за нами, і ми ніколи не здамося. Тому вже зараз, за дорученням Президента України, Уряд починає працювати над створенням 4-х фондів. Кошти цих фондів підуть на відновлення України!
Перше. Це Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Ми відновимо все, що зруйнували російські окупанти. Кожен дім, кожну квартиру, кожну школу, кожен дитячий садок та лікарню! Кожен міст і дорогу!
Друге. Фонд відновлення та трансформації економіки. Ми будемо просити наших партнерів прийняти для нас так званий «український План Маршалла». Нам потрібно не просто відновити економіку, ми будемо будувати нову європейську країну.
Третє. Фонд обслуговування та погашення боргу. Україна сьогодні, незважаючи на війну, виконує всі свої зобов’язання. 1 березня Мінфін України здійснив купонну виплату в розмірі 292 мільйони доларів за єврооблігаціями. Але ми вважаємо, що світ має допомагати й підтримувати Україну, розуміючи який тягар сьогодні лежить на нас.
І четверте. Фонд підтримки постраждалого бізнесу. Всі ми бачимо, скільки підприємців, компаній допомагають сьогодні нашим військовим, лікарям, звичайним українцям. Всі об’єднались заради спільної мети – вигнати ворога з нашої землі. І ми розуміємо, що наша задача – допомогти бізнесу повернутись до нормальної роботи, нормального життя, нормального існування.
***
Ми тут, ми на своїй землі, і ніхто не зможе відібрати наше європейське майбутнє. Ми все відбудуємо!
Слава українській армії. Слава українському народу. Слава Україні!
Додано: Чет 23 чер, 2022 09:43
Re: Евробонды Украины
как думаете, ждать реструктуризацию или будут платить?
Додано: Чет 23 чер, 2022 14:27
Олежан
Рублями?
Серьезно, сентябрьские наверное погасят и на этом все.
НБУ тратит по 1 млрд в неделю
Додано: Чет 23 чер, 2022 15:56
Re: Евробонды Украины
тогда стает вопрос, а стоит ли гасить сентябрь?
Додано: Нед 14 сер, 2022 17:20
останні новини (для історії гілки) по євробондах України
якщо коротко - домовились із тримачами бумаг про відстрочку на 2 роки...
Додано: Пон 15 сер, 2022 14:58
Я правильно понимаю, отсрочивается только выплата, но проценты продолжают начисляться и будут выплачены в конце 2-х летнего периода отсрочки? И будут начисляться вплоть до срока погашения бумаги+2 года?
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