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Євробонди України
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 15 сер, 2022 19:37
spiridonwot написав:
Я правильно понимаю, отсрочивается только выплата, но проценты продолжают начисляться и будут выплачены в конце 2-х летнего периода отсрочки? И будут начисляться вплоть до срока погашения бумаги+2 года?
Если бы так было, то бумага бы стоила не 15 центов за доллар, а ближе бы к номиналу.
Просто отложили как минимум на 2 года решение, сколько простить и на сколько продлить, и убрали нагрузку процентов на бюджет на эти 2 года
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Додано: Вів 16 сер, 2022 09:24
San написав: spiridonwot написав:
Я правильно понимаю, отсрочивается только выплата, но проценты продолжают начисляться и будут выплачены в конце 2-х летнего периода отсрочки? И будут начисляться вплоть до срока погашения бумаги+2 года?
Если бы так было, то бумага бы стоила не 15 центов за доллар, а ближе бы к номиналу.
Просто отложили как минимум на 2 года решение, сколько простить и на сколько продлить, и убрали нагрузку процентов на бюджет на эти 2 года
Вы говорите о том, как оно должно быть, или как оно будет по факту? Скорее всего Украина и через 2 года не будет выплачивать проценты, а просто передоговорится с кредиторами их аннулировать?
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