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Євробонди України

Євробонди України
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:31

greenozon
Не знаєте, у ФФ (Європа) можна робити трансфер позицій між рахунками (різні люди)?
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:32

  adj написав:greenozon
Не знаєте, у ФФ (Європа) можна робити трансфер позицій між рахунками (різні люди)?

на жаль не підкажу
але наск мені відомо перекидати можна лише між своїми рахунками, все решта- купля-продаж?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:51

Re: Євробонди України

Хтось купляв через банк восток?
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 00:30

  Maxwe11 написав:Хтось купляв через банк восток?

Не дізнавався але підозрюю що комісії там космічні
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 23:48

  adj написав:greenozon
Не знаєте, у ФФ (Європа) можна робити трансфер позицій між рахунками (різні люди)?

не певен, що саме маєте на увазі під позиціями, проте
1. можна перекидати гроші в певних лімітах від одного користувача до іншого.
2. восени на одному івенті вони озвучували можливість купівлі ОЗДП лот на 2 особи. Супроводжують договорами/документами, беруть за це додаткові пару сотень коміса. Після купівлі розкидають лот на 2 особи, умовно 50 паперів на кожного.
Як потім з цим недолотом бути у випадку бажання продати - мені тоді не відповіли. Але у випадку купонів чи погашення за терміном - все буде норм.
Comando
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:47

Re: Євробонди України

Как купить евробонды сейчас?
Есть идеи у кого-то?
Счет в европейском банке.
odeshm6
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:23

odeshm6
Bond.ua продает https://uainvest.com.ua/eurobonds
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:47

мабуть то не той кейс..
бонд продає але за гривні і досить дорого

чоловіку вище треба шукати європейського брокера, що надасть послугу покупки євробондів (це дуже ризикована річ)
наприклда IBKR (INteractive Brokers) НЕ надає таку послугу

із того що я знаю - лише Freedom Finance (Кіпр) дає змогу купувати євробонди, але там лотами і комісія теж нівроку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:12

?

greenozon
Чому дуже ризикована річ?
odeshm6
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:52

Re: Євробонди України

  greenozon написав:бонд продає але за гривні і досить дорого


як ви рахуєте?

бонд продає за 11650 / 37.5 = $310
ТАМ - $285

різниця не суттєна на невеликих обємах
Нумізматика УКРАЇНА
 
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