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Євробонди України

Євробонди України
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:54

Перед купівлею ОЗДП обов'язково ознайомтеся з застереженням пов'язаними з такими інвестиціями

https://bit.ly/3PHyO9C
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:22

  Нумізматика УКРАЇНА написав:
  greenozon написав:бонд продає але за гривні і досить дорого


як ви рахуєте?

бонд продає за 11650 / 37.5 = $310
ТАМ - $285

різниця не суттєна на невеликих обємах


по відношенню до франкфуртської біржі де була ціна 140-180 це наче досить дорого... проте за останій час євробонди підскочили в ціні (інвестори вертають віру?) тому все відносно

але є одне велике АЛЕ
там треба купувати лотами (100 штук)
greenozon
 
Повідомлень: 15294
З нами з: 01.06.14
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 5678
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