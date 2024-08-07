Євробонди України
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 лип, 2023 13:54
Перед купівлею ОЗДП обов'язково ознайомтеся з застереженням пов'язаними з такими інвестиціями
https://bit.ly/3PHyO9C
greenozon
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Додано: Чет 13 лип, 2023 14:22
Нумізматика УКРАЇНА написав: greenozon написав:
бонд продає але за гривні і досить дорого
як ви рахуєте?
бонд продає за 11650 / 37.5 = $310
ТАМ - $285
різниця не суттєна на невеликих обємах
по відношенню до франкфуртської біржі де була ціна 140-180 це наче досить дорого... проте за останій час євробонди підскочили в ціні (інвестори вертають віру?) тому все відносно
але є одне велике АЛЕ
там треба купувати лотами (100 штук)
greenozon
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Додано: Чет 13 лип, 2023 15:52
greenozon На бонді закінчилися ОЗДП. Тестували пробну невеличку партію?..
V2
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Додано: Чет 13 лип, 2023 15:55
V2 написав: greenozon
На бонді закінчилися ОЗДП.
Тестували пробну невеличку партію?..
ні... я планував в середньому терміні знайти метод покупки напряму, але руки не дойшли, та й вони пішли в ріст. тому поки відклав
greenozon
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Додано: Чет 13 лип, 2023 15:58
greenozon написав: Нумізматика УКРАЇНА написав: greenozon написав:
бонд продає але за гривні і досить дорого
як ви рахуєте?
бонд продає за 11650 / 37.5 = $310
ТАМ - $285
різниця не суттєна на невеликих обємах
по відношенню до франкфуртської біржі де була ціна 140-180 це наче досить дорого... проте за останій час євробонди підскочили в ціні (інвестори вертають віру?) тому все відносно
але є одне велике АЛЕ
там треба купувати лотами (100 штук)
ціна 140-180...
в той час люди шукали де купити генератор та як розігріти їжу
ви б ща згадали часи коли бабка була молодою:)
Нумізматика УКРАЇНА
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Додано: Чет 13 лип, 2023 16:45
V2 написав: greenozon
На бонді закінчилися ОЗДП.
Тестували пробну невеличку партію?..
Наш новий папір (ОЗДП) виявився занадто затребуваним і його ціна стала дуже швидко зростати.
Щоб зменшити ризики для користувачів, брокер вирішив тимчасово зняти цей папір з продажу. Це дозволить привести ціну у відповідність до реальної вартості та запобігти можливим втратам.
V2
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Додано: Суб 11 тра, 2024 18:06
Олексій Кущ про проблеми із ОЗДП
із 17ї хвилини
greenozon
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Додано: Вів 14 тра, 2024 20:10
Кредитори вимагають від України повернути борги? Що відбувається насправді та чи є загроза дефолту
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... efoltu.htm
Kripo
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Додано: Сер 07 сер, 2024 12:45
greenozon
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Додано: Сер 07 сер, 2024 12:46
А також це
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги України в іноземній валюті до рівня "вибірковий дефолт" - з "CC/C" до "SD/SD" - через пропущену 1 серпня виплату за єврооблігаціями на тлі реструктуризації боргу.
https://interfax.com.ua/news/economic/1004547.html
greenozon
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