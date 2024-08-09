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Євробонди України

Євробонди України
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:44

Спрашивал в банке-

Прочитал новость и посмотрел на бирже информацию что "UKRAINE REACHES AGREEMENT WITH BONDHOLDERS". https://www.londonstockexchange.com/new ... s/16578910
Разъясните пожалуйста пару вопросов, комитет представлял 25% держателей бондов, чтобы соглашение вступило в силу нужно согласие 2/3 держателей и более 50% по каждому выпуску?
Может ли так случиться что держатели не согласятся на условия, и что тогда будет?
В соглашение предусмотрена выплата 1,25% для тех кто согласился на условия и наказание - "Non-consenting holders would not receive series 2035 and 2036, and unissue additional Bond Bs would not be reallocated to consenting holders" для тех кто не согласится.
Что будет с теми кто не согласится, и если большинство согласятся, тем кто не согласится принудительно поменяют бонды, или они будут индивидуально судиться с Украиной?
Я бы не хотел рисковать, вы пришлете документы для участия в голосовании, или передачи права на голосование по сделки с правительством?
Что еще надо делать, чтобы не пролететь?

Згідно Вашого питання ми запитали НБУ та отримали наступну відповідь, яка надається:

«Станом на сьогодні Депозитарій Національного банку не отримував інформацію від Міжнародного центрального депозитарію цінних паперів Clearstream Banking S.A. (далі – іноземний депозитарій) про цінні папери, які розміщені поза межами України.

В разі отримання від іноземного депозитарію інформації про зміни до умов випуску облігацій зовнішніх державних позик та державних деривативів, Депозитарій Національного банку обов’язково повідомить Депозитарні установи, які обліковують дані ОЗДП».

Правительство уже действует - https://interfax.com.ua/news/economic/1004180.html так как будто уже все окончательно решено.

Короче пока непонятно как да что. :?
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:53

так, пройшлов хайп по ЗVІ і телеграмах, всі потілились і заспокоїлись, наче,
але дивні діла діються
он недавно прийняли якийсь закон який дозволяє не робити виплати...
готуються до форс мажору?
greenozon
 
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