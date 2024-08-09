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Євробонди України

Євробонди України
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 03:02

  greenozon написав:Розрахунок євробондів


https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =272299049


Да и вы в D41 и D42 учитываете "премию за согласие" из I9, а потом еще раз АА41 и АА42 снова ее добавляете.

https://www.londonstockexchange.com/new ... aimer=true


Principal: 40% of outstanding principal amount of Eurobonds plus past due and accrued interest up to 1 August 2024 ("Aggregate Bond A")

· Currency: USD1

· Coupon Structure:

o Coupons to start accruing from 1 August 2024 and to be paid in cash semi-annually in arrears on 1 February and 1 August

https://mof.gov.ua/uk/news/ukraina_ogol ... atsii-4703
Купонні платежі Облігацій A: 1,75% у 2024-2025 роках,

Т.е накоплений процент надо считать не за 2,5 года :( а только за 2 года, но добавить выплату за "1 Августа 2024", где можно и "плату за согласие" учесть.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 14:29

Чи можливо додати в разрахункову таблицю XS1902171757 ?
Чи конкретна облигация, з конкретной датой погашення не має значення і розрахунок для всих однаковий?
Tuman
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 20:21

  Tuman написав:Чи можливо додати в разрахункову таблицю XS1902171757 ?
Чи конкретна облигация, з конкретной датой погашення не має значення і розрахунок для всих однаковий?


я для этой серии и переделывал, от серии зависит распределение бондов A.
LAUNCH OF EXCHANGE OFFER AND CONSENT SOLICITATION
UKRAINE, REPRESENTED BY THE MINISTER OF FINANCE OF UKRAINE
Released 13:00:10 09 August 2024

Existing Notes Step Up Bond A 2029 Step Up Bond A 2034 Step Up Bond A 2035 Step Up Bond A 2036 Step Up Bond B 2030 Step Up Bond B 2034 Step Up Bond B 2035 Step Up Bond B 2036 Total
2030 Notes 200 100 100 21.85 81.65 69.00 57.50 630

За участь у такому обміні буде виплачено винагороду в розмірі 1,25% від суми обмінюваних єврооблігацій.
Ставка купонних платежів облігацій A: 1,75% у 2024-2025 роках, 4,5% у 2026 - першому півріччі 2027 року, 6% у другому півріччі 2027-2033 років і 7,75% із 2034 року і далі.
Купонні платежі облігацій B: відсутні до другої половини 2027 року, далі виплачуються за ставкою 3% з другого півріччя 2027 року до 2033 року і ставкою 7,75% з 2034 року і далі.

Да, и сложный процент накапливается за каждые полгода, поэтому G7 не =E7*(1+C7)*(1+C7)*(1+C7/2)*F7*1000 а =E7*(1+C7/2)*(1+C7/2)*(1+C7/2)*(1+C7/2)*F7*1000 должна быть

Остается открытым вопрос, дадут ли мелким инвесторам Step Up Bond B 2035 и Step Up Bond B 2036. :cry:

как файл выложить?
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 10:37

Re: Євробонди України

  Kripo написав:как файл выложить?

Поділіться будь ласка своєю переробленою табличкою

Нажаль немаэ доступу до файлу
Востаннє редагувалось Tuman в Сер 28 сер, 2024 18:07, всього редагувалось 1 раз.
Tuman
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 11:01

по варрантам = ДЕФОЛТ?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 16:47

Re: Євробонди України

кто может сказать исины новых бондов серии А и В
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 17:23

тут шукайте

https://www.boerse-frankfurt.de/global-search/Ukraine
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 14:42

Re: Євробонди України

перерасчет пришел, суммы новых акций больше чем считали в калькуляторе. Кто-то понял, будут ли и когда платить "премию за согласие 1,25%" и проценты за этот год с новых акций?
Kripo
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