Пенсії та соціальні виплати незахищеним будуть підвищені з 1 березня.
Дивися повний текст Як збільшать державну допомогу та пенсії з 1 березня: розміри виплат.
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Додано: Вів 25 січ, 2022 16:13
Як збільшать державну допомогу та пенсії з 1 березня:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як збільшать державну допомогу та пенсії з 1 березня: розміри виплат.
Додано: Вів 25 січ, 2022 16:14
Какая прекрасная новость, а судей, чтоб они все сдохли, пенсия от 90000 грн... им наверное тяжело живется...
Додано: Вів 25 січ, 2022 18:20
Цены опустят эту прекрасную новость очень быстро и существенно. В нуль не выйти. Не?
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