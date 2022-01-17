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Як збільшать державну допомогу
та пенсії з 1 березня:...

Як збільшать державну допомогу та пенсії з 1 березня:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 16:13

Як збільшать державну допомогу та пенсії з 1 березня:...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсії та соціальні виплати незахищеним будуть підвищені з 1 березня.

Дивися повний текст Як збільшать державну допомогу та пенсії з 1 березня: розміри виплат.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 16:14

Какая прекрасная новость, а судей, чтоб они все сдохли, пенсия от 90000 грн... им наверное тяжело живется...
gento44
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 18:20

Цены опустят эту прекрасную новость очень быстро и существенно. В нуль не выйти. Не?
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 21:21

позорище
Igorenya
 
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