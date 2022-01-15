Приклад успішного бізнесу ZeCredit ⏩ Як МФО ЗеКредит за рік вийшли в Топ-10
Дивися повний текст Як вести бізнес, щоб за рік увійти в топ-10 МФО, на прикладі ZeCredit.
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Додано: Сер 26 січ, 2022 11:47
Як вести бізнес, щоб за рік увійти в топ-10 МФО, на...
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Дивися повний текст Як вести бізнес, щоб за рік увійти в топ-10 МФО, на прикладі ZeCredit.
Додано: Сер 26 січ, 2022 11:47
Как-то не по нашему. Думается, что для того чтобы объективно оценить это "продвинутое" МФО нужно создать , например" "МФО ЯныкКредит", или МФО"АзарКредит" со всеми АБСОЛЮТНО!!! идентичными "плюшками" и посмотреть- кто из них успешнее-тогда и делать выводы.... дело в Ze...Зе...зе....или в в другом.
А страждущим до микрокредитов помнить, что у самых лояльных и продвинутых МФО есть тупые и быковатые коллекторы.
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