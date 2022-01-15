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Як вести бізнес, щоб за рік
увійти в топ-10 МФО, на...

Як вести бізнес, щоб за рік увійти в топ-10 МФО, на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 11:47

Як вести бізнес, щоб за рік увійти в топ-10 МФО, на...

Пропонуємо до обговорення:
Приклад успішного бізнесу ZeCredit ⏩ Як МФО ЗеКредит за рік вийшли в Топ-10

Дивися повний текст Як вести бізнес, щоб за рік увійти в топ-10 МФО, на прикладі ZeCredit.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 11:47

Как-то не по нашему. Думается, что для того чтобы объективно оценить это "продвинутое" МФО нужно создать , например" "МФО ЯныкКредит", или МФО"АзарКредит" со всеми АБСОЛЮТНО!!! идентичными "плюшками" и посмотреть- кто из них успешнее-тогда и делать выводы.... дело в Ze...Зе...зе....или в в другом.
А страждущим до микрокредитов помнить, что у самых лояльных и продвинутых МФО есть тупые и быковатые коллекторы.
leoiskander
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