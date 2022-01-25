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В Україні пропонують запровадити
сімейне оподаткування:...

В Україні пропонують запровадити сімейне оподаткування:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 18:35

В Україні пропонують запровадити сімейне оподаткування:...

Пропонуємо до обговорення:
До Верховної Ради було подано законопроєкт, яким пропонується ввести сімейне оподаткування в Україні.

Дивися повний текст В Україні пропонують запровадити сімейне оподаткування: що це означає.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 18:35

"Автори документу звертають увагу на те, що середній річний рівень доходів домогосподарств у Сполучених Штатах становить $ 176 тис., у Швейцарії – $ 128,4 тис., у Бельгії – $ 104 тис., а в Японії – $ 97,5 тис."

я не зрозумів, до чого це? без зазначення даних по Україні... та й взагалі, яке нам діло що в інших країнах? нашо цей приклад?
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 18:38

добро пожаловать в средневовый феодализм, подушевой налог как при царе.
sundaytvgood
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 18:54

...без регистрации, как ФЛП, но с обязательным использованием РРО. Первоначально - по одному на домогосподарство. Впоследствии - на каждого члена семьи!
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 20:20

Гетьманцев, агент кремля разваливает и так больную экономику Украины. Тут люди вообще бизнесы закрывают,..... так как документацию и остальное вести просто делает это не выгодным..... морока, взятки, ..... А простые наёмные работники становятся безработными и по кругу.
anton_gms
 
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