До Верховної Ради було подано законопроєкт, яким пропонується ввести сімейне оподаткування в Україні.
Дивися повний текст В Україні пропонують запровадити сімейне оподаткування: що це означає.
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Додано: Сер 26 січ, 2022 18:35
В Україні пропонують запровадити сімейне оподаткування:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пропонують запровадити сімейне оподаткування: що це означає.
Додано: Сер 26 січ, 2022 18:35
"Автори документу звертають увагу на те, що середній річний рівень доходів домогосподарств у Сполучених Штатах становить $ 176 тис., у Швейцарії – $ 128,4 тис., у Бельгії – $ 104 тис., а в Японії – $ 97,5 тис."
я не зрозумів, до чого це? без зазначення даних по Україні... та й взагалі, яке нам діло що в інших країнах? нашо цей приклад?
Додано: Сер 26 січ, 2022 18:38
добро пожаловать в средневовый феодализм, подушевой налог как при царе.
Додано: Сер 26 січ, 2022 18:54
...без регистрации, как ФЛП, но с обязательным использованием РРО. Первоначально - по одному на домогосподарство. Впоследствии - на каждого члена семьи!
Додано: Сер 26 січ, 2022 20:20
Гетьманцев, агент кремля разваливает и так больную экономику Украины. Тут люди вообще бизнесы закрывают,..... так как документацию и остальное вести просто делает это не выгодным..... морока, взятки, ..... А простые наёмные работники становятся безработными и по кругу.
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