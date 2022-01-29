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В Україні пропонують запровадити
сімейне оподаткування:...

В Україні пропонують запровадити сімейне оподаткування:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 19:22

У верховній раді знаходяться одні сепари які знищують населення України своїми дібільними законопроектами. І ось знову . Ну нічого скоро все закінчиться а тікати їм немає куди .
dmitrashko31
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 19:25

Осталось ввести закон на воздух.(на повитря)
Для полного щастья.
aleksandrlavora4
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 22:02

краще б залучали інвестиції в країну будували заводи та фабрики, ось і були податки. Нас обдируть як останню липку
r0970263395al
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Модератори: Ірина_, Модератор

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