|
|
|
Кольорові метали можуть подорожчати в кілька разів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:44
Пропонуємо до обговорення:
Ціни на кобальт та інші кольорові метали в найближчі декілька років можуть досягти рекордного рівня, що позначиться на багатьох сферах виробництва, торгівлі і призведе до зростання інфляції.
Дивися повний текст Кольорові метали можуть подорожчати в кілька разів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97251
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:45
Вот вам, лицемерная, экологически чистая. Боком выйдут эти электромобили. Электричество дешевым теперь не будет никогда. Продукция в которой задейсвовано потребление электричества подорожает существенно.
Когда люди поймут к чему приведет переход на электрокары, соседские авто попросту будут сжигать. Вангую.
А газ, уголь, мазут как сжигали, так и будут сжигать даже в еще больших количествах чем было раньше. Или атомка.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3996
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kruglick
і 26 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|