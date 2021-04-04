Finance.ua: Бізнес на онлайн-кредитах: як заробити там,...

Розповідаємо на прикладі сервісу кредитування CreditBox
В Україні активно зростають обсяги мікрокредитування. Дані аналітичної системи YouControl свідчать про те, що в кризовий 2020 рік виручка ТОП-20 найбільших МФО, які видають такі позики, зросла з 11,2 до майже 14 мільярдів гривень. USAID оцінює суму виданих онлайн-кредитів в 48 мільярдів, а сам ринок за даними організації за останні 4 роки зріс в 4,5 разу. Такі показники залучають до нього нових активних гравців. Якщо років 5 тому їх було щонайбільше 20, то сьогодні – втричі більше. Як молодій компанії заявити про себе в такому висококонкурентному середовищі?
Дивися повний текст Бізнес на онлайн-кредитах: як заробити там, де багато конкурентів?