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Finance.ua: Бізнес на
онлайн-кредитах: як заробити там,...

Finance.ua: Бізнес на онлайн-кредитах: як заробити там,...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 10:03

Finance.ua: Бізнес на онлайн-кредитах: як заробити там,...

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо на прикладі сервісу кредитування CreditBox
В Україні активно зростають обсяги мікрокредитування. Дані аналітичної системи YouControl свідчать про те, що в кризовий 2020 рік виручка ТОП-20 найбільших МФО, які видають такі позики, зросла з 11,2 до майже 14 мільярдів гривень. USAID оцінює суму виданих онлайн-кредитів в 48 мільярдів, а сам ринок за даними організації за останні 4 роки зріс в 4,5 разу. Такі показники залучають до нього нових активних гравців. Якщо років 5 тому їх було щонайбільше 20, то сьогодні – втричі більше. Як молодій компанії заявити про себе в такому висококонкурентному середовищі?

Дивися повний текст Бізнес на онлайн-кредитах: як заробити там, де багато конкурентів?
D2
 
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