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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 387388389390

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ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 12:18

як дізнатись
договірний чи ні?
v57
 
Повідомлень: 3174
З нами з: 14.03.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 201 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 12:44

схоже окрім тавталогії
договірні- це якщо є договір))
інфи нема))
v57
 
Повідомлень: 3174
З нами з: 14.03.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 201 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 12:48

  TipTop написав:Договірні - це як?

  v57 написав:як дізнатись
договірний чи ні?

Якщо показуватиме коміс 1 грн і все з кредитних, то договірний.
Ой+
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Повідомлень: 6644
З нами з: 19.04.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 13:00

  TipTop написав:Договірні - це як?

Це ті, які є в базі Приват24 як комунальні платежі, і підтягуються за вашою адресою.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 13:27

Re: ПриватБанк

Я так розумію, що сторінку акції ніхто принципово не читає :D
- Як перевірити, що одержувач має договір на приймання платежів?
- Реквізити одержувача проставляються автоматично після введення IBAN, ЄДРПОУ або назви компанії.

https://newpromos.privatbank.ua/minusuy ... v_Pryvat24
ramzes4
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Повідомлень: 1077
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Подякував: 2335 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 13:37

Re: ПриватБанк

Коміс вже 0.5%
chipmunk
 
Повідомлень: 9008
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Подякували: 580 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 14:12

Re: ПриватБанк

12.33 є КБ за комуналку
valya
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Повідомлень: 1835
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 14:15

Re: ПриватБанк

кешбек привату самий дебільний з усіх банків, не бачу сенсу і заморочуватися.
unicdima
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Повідомлень: 2784
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 22:58

unicdima
кожен вибирає сам чим йому заморочуватись. Як по мені все зручно та чесно. На жаль більшу частину я сплатив до цієї акції, але і то що залишились мене сподобалось. На третій місяць ліміту не вистачить. Зато Пумб по 0 на поличці.
pavyak
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Повідомлень: 2543
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