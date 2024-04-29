ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 кві, 2024 12:18
як дізнатись
договірний чи ні?
v57
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Додано: Пон 29 кві, 2024 12:44
схоже окрім тавталогії
договірні- це якщо є договір)) інфи нема))
v57
Повідомлень: 3174
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Додано: Пон 29 кві, 2024 12:48
TipTop написав:
Договірні - це як?
v57 написав:
як дізнатись
договірний чи ні?
Якщо показуватиме коміс 1 грн і все з кредитних, то договірний.
Ой+
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Додано: Пон 29 кві, 2024 13:00
TipTop написав:
Договірні - це як?
Це ті, які є в базі Приват24 як комунальні платежі, і підтягуються за вашою адресою.
Ferlakur
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Додано: Пон 29 кві, 2024 13:27
Я так розумію, що сторінку акції ніхто принципово не читає
- Як перевірити, що одержувач має договір на приймання платежів?
- Реквізити одержувача проставляються автоматично після введення IBAN, ЄДРПОУ або назви компанії. https://newpromos.privatbank.ua/minusuy ... v_Pryvat24
ramzes4
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Додано: Пон 29 кві, 2024 13:37
Коміс вже 0.5%
chipmunk
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Додано: Пон 29 кві, 2024 14:12
12.33 є КБ за комуналку
valya
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Додано: Пон 29 кві, 2024 14:15
кешбек привату самий дебільний з усіх банків, не бачу сенсу і заморочуватися.
unicdima
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Додано: Пон 29 кві, 2024 22:58
unicdima кожен вибирає сам чим йому заморочуватись. Як по мені все зручно та чесно. На жаль більшу частину я сплатив до цієї акції, але і то що залишились мене сподобалось. На третій місяць ліміту не вистачить. Зато Пумб по 0 на поличці.
pavyak
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