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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 486487488489

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ПриватБанк 3.2 5 80
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 13:36

Re: ПриватБанк

Коллеги, по покупке овдп через п24, есть хоть какой нибудь регламент? Ну типа, до которого часа нужно купить овдп, чтобы операция покупки прошла сегодняшним днём? Или тут от времени покупки ничего не зависит, сегодня купил - завтра на счету?
Ну и может быть глупый вопрос - можно ли покупать с Уни за кредитные?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:28

  Карамболь написав:Коллеги, по покупке овдп через п24, есть хоть какой нибудь регламент? Ну типа, до которого часа нужно купить овдп, чтобы операция покупки прошла сегодняшним днём? Или тут от времени покупки ничего не зависит, сегодня купил - завтра на счету?
Ну и может быть глупый вопрос - можно ли покупать с Уни за кредитные?

1. Сьогоді купив, на наступний робочий день з'являться в портфелі
2. Вчора куплялось.
Востаннє редагувалось novichok в П'ят 13 чер, 2025 14:29, всього редагувалось 1 раз.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:29

  Карамболь написав: сегодня купил - завтра на счету?
Ну и может быть глупый вопрос - можно ли покупать с Уни за кредитные?

Сьогодні з 8 до 17 купив - завтра до 17 на рахунку.
Можна
angra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 15:02

  angra написав:
  Карамболь написав: сегодня купил - завтра на счету?
Ну и может быть глупый вопрос - можно ли покупать с Уни за кредитные?

Сьогодні з 8 до 17 купив - завтра до 17 на рахунку.
Можна

Ого, век живи - век учись! Т.е покупка с кредитных в самом п24 без комиссии? Или без комиса с кредитки это только через Дию?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 16:40

Давайте ще повторимо про це декілька разів. А то тут ще не закрили.
alibob
 
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