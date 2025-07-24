У Укрсиба на сайте открыто написано, что так. Видимо, в Привате тоже. А 200т рядовому пересичному, который не может принести справку на 200т ежемесячного дохода, гасить и не требуется. Откуда у него столько денег?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 лип, 2025 01:16
Re: ПриватБанк
Додано: П'ят 25 лип, 2025 02:31
На
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